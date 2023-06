Nuovo passo in avanti per le procedure per la realizzazione di infrastrutture Pnrr sanitario, con l’affidamento dell’incarico per la direzione dei lavori relativi alle due elisuperfici di San Bartolomeo in Galdo e Cerreto Sannita: la prima da ristrutturare, la seconda da costruire.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia