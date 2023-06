Cultura: Bergamo Festival 2023 inaugura con il Premio Campiello

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Dal 30 giugno al 2 luglio, a Bergamo, quest’anno Capitale italiana della Cultura insieme a Brescia, si svolgerà la nona edizione di Bergamo Festival 2023. Argomento di questa edizione, ‘Conflitti. L’Umanità alla prova’. Sui conflitti che segnano il presente e minacciano di prolungarsi nel futuro, si confronteranno ospiti di caratura internazionale, tra cui intellettuali, storici, sociologi e giornalisti. Anche quest’anno il complesso monumentale di Astino si conferma il cuore degli incontri che si svolgeranno all’aperto nei suggestivi spazi del Monastero.

Tra i protagonisti di questa edizione, la scrittrice Elena Kostioukovitch, nata in Ucraina a Kiev e naturalizzata italiana, traduttrice in russo di Umberto Eco e il sociologo e politologo britannico Colin Crouch celebre per aver coniato il termine post-democrazia. E ancora, Dacia Maraini, una delle più importanti scrittrici italiane, Ernesto Galli della Loggia, storico ed editorialista del Corriere della Sera, Cecilia Sala, giornalista e scrittrice, Sergio Massironi, teologo e direttore di ricerca presso il Dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale e Serena Dandini, conduttrice televisiva e scrittrice.

Tra le novità di questa edizione, il Premio Campiello che, giunto alla sua 61esima edizione, inaugurerà il festival. Venerdì 30 giugno, alle ore 18, è previsto un incontro aperto al pubblico con la cinquina finalista, composta da: Silvia Ballestra con ‘La Sibilla. Vita di Joyce Lussu’ (Laterza), Marta Cai con ‘Centomilioni’ (Einaudi), Tommaso Pincio con ‘Diario di un’estate marziana’ (G. Perrone Editore), Benedetta Tobagi con ‘La Resistenza delle donne’ (Einaudi), Filippo Tuena con ‘In cerca di Pan’ (Nottetempo). Tutti gli incontri, a ingresso gratuito, saranno a numero chiuso previa iscrizione on line sul sito internet www.bergamofestival.it.