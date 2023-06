Contributi ai Comuni italiani nel 2023 per complessivi 350 milioni per il ‘caro bollette’, vale a dire per i rincari dei costi energetici per le utenze comunali legate alla gigantesca impennata quotazioni nel 2022 per i noti eventi bellici in Est Europa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia