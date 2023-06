Automobilismo, sindaca Brescia: “1000 Miglia straordinario biglietto da visita per la città”

Brescia, 9 giu. (Adnkronos) – “La 1000 Miglia è uno straordinario biglietto da visita internazionale per la nostra città che quest’anno è, con Bergamo, capitale italiana della cultura”. Con grande orgoglio, Laura Castelletti, sindaca di Brescia, interviene a margine della conferenza di presentazione di 1000 Miglia “la corsa più bella del mondo” che torna per l’edizione 2023 da martedì 13 a sabato 17 giugno.

“Ci saranno moltissimi turisti che provengono dall’estero e che scopriranno Brescia -sottolinea Castelletti – Sarà anche l’occasione per raccontare la capacità di lavoro, la forza del design, la passione per l’auto della nostra città. Una grande occasione per Brescia che con 1000 Miglia ha la possibilità di avere piloti, accompagnatori, turisti che scoprono una città bellissima dal punto di vista monumentale e artistico”.