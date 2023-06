Appalti: al Forum Next di Deloitte Legal l’impatto della digitalizzazione sui contratti pubblici

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Appalti pubblici, azione amministrativa e nuove tecnologie. Al Forum Next di Deloitte Legal l’impatto della digitalizzazione sui contratti della pubblica amministrazione. La progressiva e inesorabile digitalizzazione dello Stato e dell’azione amministrativa trova ulteriore conferma nella recente riforma del Codice dei Contratti Pubblici. “Le nuove tecnologie impattano sui contratti pubblici e sull’attività amministrativa in genere già da un po’ di tempo – il commento di Francesco Paolo Bello Responsabile Reparto Diritto Amministrativo Deloitte Legal – ma hanno trovato consacrazione per la prima volta nel codice dei contratti pubblici. Il codice dei contratti pubblici dedica non solo un articolo (articolo trenta) alla digitalizzazione dei contratti pubblici, ma per la prima volta codifica in un testo normativo il tema della digitalizzazione. Questo all’insegna della semplificazione, della trasparenza e di una serie di innovazioni che possono portare nel rapporto imprese – pubblica amministrazione una velocizzazione e una semplificazione. Un esempio per tutti il fascicolo virtuale che le imprese caricheranno con dei sistemi codificati e che raccoglierà tutta la documentazione che un’impresa, per esempio, deve produrre per partecipare alla gara. Sono strumenti di semplificazione che per la prima volta nel codice vengono introdotti. C’è da dire che il nuovo codice dei contratti pubblici entrerà in vigore dal primo luglio. La parte sulla digitalizzazione è una parte per cui si è preso un po’ di tempo in piu’ perché entrerà in vigore tra tra sei mesi”.