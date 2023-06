Vela: il sailng team di Luna Rossa riceve la medaglia d’oro del Coni

Cagliari, 8 giu. – (Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la base del team, la cerimonia di consegna delle “Medaglie d’oro al Valore Atletico” riferite all’anno 2020-21 ai velisti di Luna Rossa Prada Pirelli che hanno preso parte alla 36/a America’s Cup – Presented by Prada – ad Auckland, Nuova Zelanda. In quell’occasione, dopo aver vinto le Challenger Selection Series (Prada Cup), eliminando gli altri sfidanti (Ineos Team UK e American Magic), Luna Rossa Prada Pirelli ha affrontato il Defender Emirates Team New Zealand nel Match finale di Coppa (al meglio delle 10 regate), portando a casa tre vittorie, il miglior risultato di sempre per un team italiano.

A ricevere le medaglie conferite dal Coni su segnalazione diretta della Fiv «agli atleti italiani che hanno conseguito risultati sportivi “assoluti”, titoli o primati a livello mondiale ed europeo, nazionale ed internazionale e che si siano distinti ai Giochi Olimpici» sono stati: Max Sirena (Skipper e Team Director), Romano Battisti, Nicholas Brezzi, Davide Cannata, Michele Cannoni, Shannon Falcone, Emanuele Liuzzi, Umberto Molineris, Gilberto Nobili, Jacopo Plazzi, Andrea Tesei, Enrico Voltolini. Il timoniere Francesco Bruni non ha ricevuto la medaglia al merito, essendo stato già insignito nel 1994 del prestigioso “collare d’oro” Coni quale Campione Mondiale nella Classe Laser.

Oltre ai velisti sopracitati, sono stati premiati Matteo Celon, Pierluigi De Felice, Francesco Mongelli, Pietro Sibello e Vasco Vascotto che facevano parte del sailing team nell’edizione 2020 /2021. Questi ultimi hanno preso parte alla cerimonia da remoto. A consegnare le medaglie sono stati il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Presidente della Fiv Francesco Ettorre. Presenti alla cerimonia anche Patrizio Bertelli, Presidente del team Luna Rossa Prada Pirelli, Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Ceo di Pirelli e Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia (yacht club sfidante di Luna Rossa Prada Pirelli).

«Sono orgoglioso di tributare il meritato riconoscimento al Luna Rossa Prada Pirelli Team per i traguardi raggiunti e le emozioni che ci ha regalato, volando sull’acqua e nei cuori di tutti gli italiani. Le medaglie d’oro al valore atletico rappresentano un attestato significativo da parte del Coni – a nome dello sport italiano – per la vittoria della Prada Cup e per le grandi imprese realizzate da un gruppo di formidabili professionisti, capace di conferire lustro al nostro movimento e all’intero Paese grazie a talento, capacità e senso di appartenenza. Questa realtà rappresenta un simbolo dell’eccellenza tricolore nel firmamento mondiale», ha dichiarato il Presidente del Coni Giovanni Malagò.

Ricevere la medaglia d’oro al valore atletico è una grande soddisfazione, sia a titolo personale, sia come Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli», ha detto Max Sirena. «Anche se non abbiamo centrato l’obiettivo primario della nostra sfida, la 36/a America’s Cup – Presented by Prada – è stato il momento in cui ci siamo andati più vicino. Questo riconoscimento personale lo voglio dedicare al lavoro, alla passione e alla professionalità di tutti i membri del Team Luna Rossa Prada Pirelli, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile. È stata la prestazione più importante di un team italiano in Coppa America, ora dobbiamo lavorare per cercare di fare il passo finale. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno contribuito a raggiungere questo risultato e il CONI per l’importante riconoscimento».

«Oggi vuole essere un giorno di festa e di riconoscimento per quanto fatto dal Team Luna Rossa Prada Pirelli per il successo in Prada Cup», ha dichiarato il Presidente della FIV, Francesco Ettorre. «La consegna delle Medaglie d’Oro al Valore Atletico nella base di Cagliari con il Presidente del CONI Malagò chiude uno splendido ciclo culminato con la finale di America’s Cup e, ne sono sicuro, sarà da stimolo per puntare a nuovi entusiasmanti traguardi. Avevamo coniato lo slogan “La vela che vola, l’Italia che sogna!” proprio per esaltare la spettacolarità di una barca unica nel suo genere e lo spirito nazionale che teneva incollati allo schermo milioni di tifosi italiani nelle notti di Auckland. Un ringraziamento da parte mia a Patrizio Bertelli e Marco Tronchetti Provera nel per il loro impegno, all’amico Max Sirena e a tutto il team per quanto fatto: la Medaglia d’Oro al Valore Atletico che oggi ricevono è il giusto tributo da parte dello sport italiano a un’impresa ancora viva nei nostri cuori».