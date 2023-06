Ucraina: incontro Mattarella-Scholz, spinta su Cina per soluzione conflitto

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Rafforzare l’Unione Europea con una spinta verso il voto a maggioranza e sulla difesa comune; stimolare la crescita controllando il rientro dal debito, ma senza tornare all’austerità. Infine ma non ultima l’Ucraina: evitare il congelamento della crisi in linea con il diritto internazionale e, in quest’ottica, una spinta sulla Cina per impegno concreto alla soluzione in Ucraina. Questi, a quanto si apprende, i temi al centro dell’incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, oggi al Quirinale.