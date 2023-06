Tunisia: Meloni, ‘serve stabilità, rischio domino di altri problemi’

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz “abbiamo parlato anche di Tunisia. Io sono stata nei giorni scorsi e, come sapete, domenica torneremo con la presidente Von der Leyen e con il premier olandese Mark Rutte per aprire a una cooperazione sul piano europeo che serve ad aiutare una nazione in difficoltà” nonché a “regolare i flussi migratori: una Tunisia in difficoltà significherebbe un domino di ulteriori problemi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con Scholz.