Sport: da domani al via secondo weekend dello SportInTour Acli a Pesaro

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Pallavolo, nuoto, arti marziali, padel e molto altro: a Pesaro è tutto pronto per il secondo weekend dello SportInTour, organizzato dall’Us Acli, con il patrocinio del Comune di Pesaro. E se nel primo weekend gli atleti pronti a darsi battaglia per contendersi le finali nazionali sono stati più di 1200, questa volta l’Us Acli è pronta a bissare con le presenze che si raddoppieranno nella tre giorni che prenderà il via domani fino all’11 giugno. Tanti gli appuntamenti: dal “Memorial Claudio Butera” di nuoto, dedicato alla scomparsa, arrivata troppo presto, del vice presidente dell’Us Acli Roma, consigliere nazionale e responsabile nazionale dell’Usn Nuoto dell’Us Acli – alle arti marziali con gli stage di kung fu, krav maga, taekwondo, passando poi per le finali nazionali di pallavolo che si svolgeranno, spostandosi di qualche chilometro, nel Cesenatico e l’amichevole di calcio tra la Nazionale Italiana Parlamentari e la rappresentativa Acli-Us Acli.

Come lo scorso anno, poi, torna al centro sportivo Smash il torneo di padel integrato, all’interno del progetto “Sport For-Us”, finanziato da Sport e Salute. Torneo al quale prenderà parte anche Alessandro Ossola, fondatore di Bionic People e dell’Inclusive Padel Tour, nonché campione paralimpico di atletica leggera, finalista a Tokyo 2020 nei 100mt e recordman italiano agli assoluti di Ancona ‘23 nei 60mt indoor con il tempo di 8”18.

Non mancheranno poi momenti di confronto e se nel primo weekend, insieme all’Us Acli, c’erano le Giovani Acli, questa volta a Pesaro ci saranno le Acli con la tre giorni di Congresso Nazionale (9-10-11 giugno) e non solo, perché domattina nella Sala Rossa del Comune di Pesaro verrà presentato il libro “Il prima della famiglia” e a seguire il convegno del patronato Acli “La riforma dell’assistenza a favore delle persone anziane non autosufficienti”.

Ma al centro di tutto rimarrà, come sempre, lo sport e la diffusione dei suoi valori, quali il rispetto, l’inclusione e la promozione dell’attività sportiva per dei sani e corretti stili di vita. “Non ci vogliamo mai accontentare – ha detto Damiano Lembo, presidente Us Acli – Dopo il grande successo dello scorso weekend siamo pronti a replicare con tante finali nazionali di diverse discipline sportive, senza dimenticare le occasioni di confronto per porre le basi di progetti futuri con l’obiettivo di rendere lo sport sempre più accessibile a tutti”. Uno spettacolo di sport, ma anche di intrattenimento, come l’accensione del braciere, alla quale parteciperanno le delegazioni Us Acli e le istituzioni, che ci sarà domani sera alle 21 in Piazza della Libertà per dare il via alle “Olimpiadi” Us Acli.