Scuola, Pro Vita Famiglia: “Ripartire da libertà educativa contro degrado, dipendenze e gender”

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “E’ in atto in Italia una vera e propria emergenza educativa che partendo dalle situazioni di degrado scolastico e problemi di tipo economico e sociale, mancanza di infrastrutture, dispersione scolastica, uso e abuso di sostanze stupefacenti tra i giovani, passa anche attraverso una perdita dei valori fondanti la scuola, in primis il primato educativo che spetta di diritto alle famiglie”. Lo ha detto Jacopo Coghe, portavoce di ‘Pro Vita & Famiglia onlus’ e moderatore, oggi, del convegno che si è tenuto alla Camera dei Deputati, nella sala del Refettorio, dal titolo “Dall’emergenza all’alleanza educativa. Liberare l’energia dei giovani italiani da trappole, disagi e dipendenze”.

Ad intervenire anche Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati (con un messaggio inviato ai partecipanti) e Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del Merito. “Ritengo che in questo particolare momento storico la famiglia rivesta un ruolo quanto mai cruciale – ha scritto il presidente Fontana – I bambini e gli adolescenti di oggi si trovano, infatti, ad affrontare difficoltà inedite nel loro percorso di crescita”. Per il presidente della Camera “la risposta alle sfide dell’emergenza educativa risiede nella valorizzazione del ruolo della famiglia, luogo primario di crescita e di formazione dell’individuo. La sua centralità nel sistema educativo, in opposizione a ogni tendenza alla deresponsabilizzazione, deve essere ribadita con forza. Serve, dunque – ha concluso Fontana – un deciso impegno della politica e delle istituzioni per supportare la famiglia nella formazione, umana, culturale e civile – delle nuove generazioni”.

“Si parla perciò di una grande ’emergenza educativa’ – ha proseguito Coghe – confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita. C’è un malessere grave, diffuso, quotidiano, per cui i ragazzi sono sempre più disaffezionati alla scuola. Non è più per loro un luogo dove si diventa grandi, dove si impara ad essere uomini, si impara una professione. Il problema più grande da affrontare – secondo Coghe – non sono quindi gli studenti, ma siamo noi adulti. Noi genitori, noi famiglie siamo i testimoni con cui i giovani si relazionano. Il problema siamo noi, non sono i giovani! Perché l’educazione spetta agli adulti, in quanto accompagnatori di chi viene dopo di noi verso la realizzazione di un desiderio di vita che sia buona, bella, vera, che abbia senso, che porti frutti. I nostri figli ci guardano – ha aggiunto – e ci chiedono una coerenza ideale, cioè di avere una strada da percorrere insieme”.

“Viviamo in tempi difficili nei quali tutti: genitori, educatori, politici e rappresentanti di associazioni e della società civile dobbiamo pensare ed agire per il Bene Comune presente e futuro, in primis, dei nostri figli e dei nostri nipoti”, ha aggiunto, in apertura, Antonio Brandi, presidente di ‘Pro Vita & Famiglia Onlus’. “Bisogna dare loro libertà, ma non quella ingannevole, spesso indotta, non quella di rispondere ai pruriti e bisogni sessuali temporanei o delle mode – ha continuato – Questo vitale ruolo di educare spetta alla famiglia, società naturale riconosciuta dalla nostra Costituzione, cioè ai genitori. Allo Stato, alle istituzioni ed agli educatori spetta il ruolo di accompagnare i genitori, non contrastarli. Insomma occorre una vera alleanza per il bene dei nostri figli. Siamo chiamati tutti a questa sfida decisiva: padri e madri devono riassumere in prima persona il ruolo di protagonisti e oggi siamo qui per chiedere a docenti, istituzioni e politica di essere accanto ai genitori, alleati per il bene delle future generazioni, per il bene del nostro Paese”.

“Come dal titolo dell’incontro, in questi primi mesi di governo ho potuto costatare una situazione di disagio giovanile, quindi di emergenza, davvero seria e preoccupante. Sapevamo che la pandemia aveva lasciato una situazione difficile, con la didattica a distanza che ha prodotto molti danni che solo ora si inizia a superare. Soltanto con una vera unità tra scuola e la famiglia si possono aiutare i ragazzi”, ha spiegato Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione e del Merito.

“L’attualità dimostra come l’autorevolezza dei docenti sia sotto attacco e le famiglie hanno un ruolo fondamentale per far sì che ci sia rispetto e non sempre e soltanto schierarsi dalla parte dei figli, addirittura minacciando i professori – ha sottolineato Frassinetti – Si sta perdendo il valore del ‘no’, il valore dei rimproveri. Al contempo serve una scuola con insegnanti formati, con una serie innovazione digitale ma che mantenga il ruolo di servizio, dunque strumenti al servizio della didattica, di genitori e studenti e che non diventino essi stessi dei ‘totem’ da adorare e strumenti autoreferenziali”.

Un altro aspetto sottolineato dalla Frassinetti è stato quello “dell’educazione civica, che può e deve andare di pari passo con l’alleanza tra scuola e famiglie”. Infine, ha spiegato, “arrivano le richieste dei presidenti dei consigli di istituto, che sono genitori, che vogliono essere normati e avere più possibilità di azione. Questo è un altro segno importante per rendere genitori protagonisti nella scuola”.

“Oggi in Italia bisogna rinsaldare, riconoscere e restituire il diritto alla libertà educativa delle famiglie. La scuola deve tornare ad essere l’agenzia che, secondo un principio di sussidiarietà, consente a bambini e studenti di diventare uomini e donne liberi nell’ambito del loro contesto privilegiato, ovvero la famiglia. La scuola deve aiutare la famiglia, deve sostenerla nel dovere dei genitori di educare i propri figli e mai sostituirsi ad essa. Per questo è fondamentale l’alleanza tra famiglia e scuola, foriera di benessere e libertà per il bene”, ha sottolineato Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di ‘Pro Vita & Famiglia’.