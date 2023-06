La Giunta regionale della Campania, facendo seguito alla riunione della Conferenza delle Regioni-Commissione Attività Produttive, ha individuato per il 6 luglio prossimo la data di inizio dei saldi estivi, per la durata non superiore a 60 giorni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia