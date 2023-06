“In attuazione della delibera Asl numero 184 del 17 aprile scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 10 posti di dirigente medico, disciplina medicina di Emergenza Urgenza”. E’ l’annuncio del direttore generale dell’Asl sannita Gennaro Volpe. Un bando che consente anche ai medici che non sono in possesso del diploma di specializzazione, ma che hanno maturato almeno 3 anni di esperienza sul campo, di partecipare al concorso. Un’iniziativa chiaramente da leggere alla luce della questione 118.

