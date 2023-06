Motomondiale: Marquez, ‘Honda resta piano A ma voglio un progetto vincente’

Scarperia, 8 giu. – (Adnkronos) – Marc Marquez in Ducati? Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del weekend del Mugello al pilota di Cervera fanno vedere un video in cui Jorge Lorenzo prefigura un futuro su una delle moto di Borgo Panigale per l’otto volte campione del mondo. “Jorge era un bravo pilota, magari se la cava anche con le previsioni…”, ci scherza su lo spagnolo. Che poi si fa serio e fa chiarezza: “Ho un contratto con Honda per l’anno prossimo, il mio impegno è totale con loro e saranno sempre il mio piano A. E’ anche vero che cercherò sempre un progetto vincente, a prescindere da nomi, colori e luoghi. So che gli anni stanno passando, ma in ogni caso sto facendo del mio meglio. Mi sono sottoposto a una nuova operazione al braccio per tornare nelle migliori condizioni fisiche e ora le ho ritrovate e sono pronto a lottare per il campionato”.

Ai microfoni di Sky Sport Marc Marquez ha poi parlato delle aspettative per il GP d’Italia e delle sue condizioni fisiche. “Sono al 100%, mi sento come a Portimao a inizio stagione (prima dell’incidente con Oliveira e della frattura al primo metacarpo della mano destra, ndr) e questo mi aiuterà su questa pista che è molto dura. Diciamo che sono più a posto rispetto a Le Mans, ma al Mugello di solito facciamo fatica”.