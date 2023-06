Milano: domenica di spettacoli al Piccolo Strehler con Zerocalcare e concerto di Alice

Milano, 8 giu. (Adnkronos) – Domenica di arte e spettacolo al Piccolo Teatro Strehler di Milano. La Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, porta in scena due star come Zerocalcare e Alice. Il primo, tra i più acclamati fumettisti italiani, sarà per la prima volta al festival, come ospite speciale, per ricevere il premio Siae/La Milanesiana. A seguire, nella stessa serata, l’unica tappa estiva a Milano dell’acclamato tour di Alice, con le canzoni di Franco Battiato.

L’appuntamento partirà alle 20.30 con i saluti istituzionali del presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti e del presidente della Siae-Società italiana degli autori ed editori, Salvatore Nastasi. Successivamente, Zerocalcare e Michele Foschini, co-fondatore della Bao Publishing che scoprì l’artista nel 2011, dialogheranno con il giornalista Luca Valtorta a proposito del processo creativo alla base dei celebri fumetti e delle due serie animate create per Netflix. Dopodiché Elisabetta Sgarbi e Salvatore Nastasi consegneranno all’autore il premio Siae/La Milanesiana, istituto quest’anno grazie al contributo della Società italiana degli autori ed editori che sostiene il festival in quanto custode della cultura e della creatività italiane in tutte le loro declinazioni.

A seguire, il concerto ‘Eri con me A l i c e canta Battiato’. Con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e da Chiara Trentin al violoncello, Alice si farà ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente. In scaletta brani tratti dal recente album, come ‘Da Oriente a Occidente’ e ‘Sui giardini della preesistenza’, accanto a quelli che appartengono al repertorio live e discografico della cantante, con numerose canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato, i brani nati dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980 e i loro duetti, tra cui ‘I treni di Tozeur’, inclusi i pezzi che Battiato ha scritto più recentemente per Alice come ‘Veleni’ ed ‘Eri con me’.