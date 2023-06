Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz “non abbiamo parlato” delle due ong fermate, “ma di come l’Italia, sostanzialmente in solitudine, corra in lungo e in largo per tutto il Mediterraneo per salvare vite umane”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con Scholz.