Maltempo: Anbi, ‘accelerazione cambiamenti climatici minaccia sviluppo economico Paese’

Milano, 8 giu. (Adnkronos) – Negli ultimi sette giorni, copiosi nubifragi si sono registrati in tutta Italia, dalla Toscana (mm.64 in 24 ore a Castel del Piano ed allagamenti in Val d’Elsa) alle Marche (mm.70 in un’ora su Macerata), dal Lazio (mm.62 in meno di 48 ore ad Arpino) alla Basilicata (mm. 52 in un’ora a Matera), fino in Sicilia (mm. 90 in un giorno in provincia di Enna); allagamenti si sono verificati anche nella Sardegna Nordoccidentale, mentre lo spettro dell’inondazione è perfino tornato a preoccupare la Romagna, con piogge fino a 100 mm in appena 38 ore, sulla provincia di Forlì-Cesena. E’ quanto emerge dal settimanale report dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, che fa una prima sintesi “per offrire all’opinione pubblica ed alla politica un quadro complessivo sullo ‘stillicidio da roulette’, cui da settimane è meteorologicamente sottoposto il territorio italiano, dove una crescente parte di popolazione è ormai costretta a fare i conti con le conseguenze della crisi climatica”.

“Mentre l’attenzione si concentra giustamente sulle necessità delle zone alluvionate della Romagna, è l’intera Penisola a pagare lo scotto di un’inattesa accelerazione della crisi climatica, accentuata dall’imprevidenza di un Paese dove le logiche della prevenzione continuano a fare fatica ad affermarsi, nonostante le ricorrenti emergenze”, evidenzia il presidente dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi), Francesco Vincenzi.

E, aggiunge il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano, “se, ancora una volta, il Paese sta dimostrando un’eccezionale capacità di primo soccorso, noi ci appelliamo comunque alla politica perché accanto alle risposte all’emergenza assuma una visione di medio-lungo periodo, adottando decisioni e programmando finanziamenti per garantire una maggiore sicurezza idrogeologica, indispensabile allo sviluppo ed alla vita di comunità, troppo spesso colpite anche da irreparabili tributi in vite umane”. Del resto, “in un momento positivo per l’economia italiana, quanto costerà l’alluvione di Romagna al sistema Paese? Intervenire in prevenzione -conclude- conviene da ogni punto di vista”.