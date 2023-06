Lombardia: ass.Mazzali lancia ‘Amate Stelle’, ‘valorizziamo cammini religiosi nel pavese’

Milano, 8 giu. (Adnkronos) – Coniugare turismo, attrattività del territorio e cause benefiche è possibile, come nel caso del festival ‘Amate Stelle’ presentato stamane in piazza Città di Lombardia alla presenza dell’assessore regionale a Moda, Turismo, Marketing territoriale e Grandi eventi Barbara Mazzali e degli organizzatori dell’evento il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore di piccoli malati oncologici. “Anche con un concerto Gospel si attirano visitatori, facendo festa ma anche facendo del bene -ha spiegato Barbara Mazzali- proprio come nel caso del festival ‘Amate Stelle’, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione ‘Cells4kids’ che promuove una terapia sperimentale contro il cancro che colpisce di bambini”.

‘Cells4kids’ è un progetto nato in seno al Policlinico San Matteo di Pavia, ospedale di eccellenza per l’immunologia, che produce i cosiddetti ‘Prodotti medicinali per terapia cellulare’ (Pmtc), che hanno la funzione di educare in laboratorio i linfociti, ossia le cellule del sistema immunitario, rendendoli capaci di riconoscere e attaccare le cellule tumorali nel paziente. In Italia sono oltre 2.000 i bambini e gli adolescenti che si ammalano di cancro ogni anno, è la seconda causa di morte tra gli 0 e i 14anni. Grazie alla ricerca è possibile trovare una cura anche per loro, ma le richieste sono moltissime e urgenti.

Ponte di collegamento è ‘LaMarti’, un’associazione di promozione sociale nata nel 2021, fondata da Raffaella Mantovani, mamma della piccola Martina, scomparsa nel 2019, impegnata nell’organizzare momenti ricreativi ed educativi per i bambini del Pavese (corsi di pittura, musica, recitazione, incontri con giornalisti e scrittori, organizzati gratuitamente presso scuole, parchi, spazi pubblici, biblioteche della provincia). La terapia di Cell4kids è praticata anche al Bambin Gesù di Roma, dove è interamente a carico dall’ospedale, mentre al San Matteo di Pavia è supportata al 50% e in altri due ospedali del Pavese.

Il territorio del Pavese è ricco di attrazioni turistiche. Tra questi, spiccano per fascino gli itinerari religiosi. Sono una dozzina, infatti, quelli che passano da Pavia, insignita, nel 2012, dalla Commissione europea del titolo di “Grande crocevia dei cammini religiosi d’Europa”. Non è noto ai più, ma Pavia è attraversata da una rete di storici ‘Cammini di pellegrini’, tra i quali la Via Francigena, il Cammino di Sant’Agostino, il Cammino di San Martino di Tours e di San Colombano. “I sentieri religiosi sono un altro dei tesori di questo prezioso territorio e vanno valorizzati e promossi”, ha sottolineato Mazzali.

Nel quadro del Festival ‘Amate Stelle’, mercoledì 14 giugno alle ore 21, davanti al suggestivo edificio che ospita le terme di Salice, un tempo famosa per le sue acque sulfuree e salsobromoiodiche, si terrà il concerto del Lv Gospel Project, iniziativa che nasce nel 2013 dalla storica Corale Universitaria Pavese Lorenzo Valla. La particolarità di questo coro nasce da un incidente sportivo di uno dei direttori artistici del coro, Francesco Mocchi, oggi costretto in sedia a rotelle. Da qui #singdifferent, un nuovo modo di intendere il coro che vuole lasciar da parte qualsiasi tipo di individualismo, per trasformare il gruppo in una entità unica che rinuncia a solisti e frontman ma mette tutti i cantanti sullo stesso piano canoro. Sempre nel quadro del Festival ‘Amate Stelle’ sono altri due gli eventi previsti, il cui ricavato andrà a ‘Cells4kids’: venerdì 16 giugno alle ore 21 a Godiasco (PV) si terrà lo spettacolo teatrale ‘Puskas, chi” di Fabio Zulli sul tema dell’Alzheimer, e domenica 18 giugno, ore 21, sempre a Godiasco, con il Concerto finale del Contest.

‘Amate Stelle Contest’ è un concorso-vetrina per gruppi musicali e solisti emergenti, che offre ai partecipanti visibilità e relazioni con la stampa, le realtà discografiche italiane, le agenzie di booking e i direttori artistici, al fine di facilitare lo sviluppo di un percorso artistico e professionale. Dalla giuria sono stati selezionati nelle settimane passate 5 finalisti che si esibiranno sul palco di Godiasco (Pv) nel concerto finale di domenica 18 giugno alle ore 21, quando ogni solista o gruppo dovrà eseguire dal vivo i due brani inviati alla giuria composta da: Simona Bencini – Dirotta su Cuba; Carlo Elli -Radio Rtl; Mariarosaria Murmura – Triskelll Comunicazione; Federico Gasperi – Nadir Music; Alessandro Porcella – PA74 Music; Roberto Capetti – crm Records; Francesco Lubrano e Alessandro DI Pierro – Radio Blabla Network.