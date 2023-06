Imprese, Sirolli (Tim): “Sfida veicolare comunicazione verso esigenze personale”

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “La comunicazione interna alle aziende è sempre esistita con circolari ed email, nel tempo con l’arrivo delle nuove tecnologie c’è stato il bisogno di strutturarla in dipartimenti che se ne occupino”. A dirlo Ida Sirolli, head of internal communication Gruppo Tim, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell’Informazione a Roma. “In Tim – spiega – la sfida è quella di raggiungere tutti i dipendenti con messaggi distinti, con analisi e comprensione delle loro diverse esigenze. La comunicazione interna in questo deve seguire un linguaggio particolare nel veicolare i contenuti dell’azienda”.

“Con la pandemia – sottolinea – 30mila operatori si sono trovati dalla sera alla mattina in smart working e al momento di tornare in azienda per le persone che comunque avevano trovato un equilibrio non è stato facile. La nostra sfida è stato dimostrare che stare con i colleghi in presenza ha un valore aggiunto rispetto che collegarsi su una piattaforma”.