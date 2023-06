Calcio: Haaland, ‘finale sarà speciale, dovremo dare il massimo contro un’ottima Inter’**

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “La finale? Sarà speciale. Ho sempre sognato di viverla e sarà un onore giocarla. Ma c’è soprattutto una partita da vincere”. Erling Haaland parla al sito Uefa della finalissima di Champions League, sabato prossimo, in cui si affronteranno City e Inter. “Abbiamo avuto una stagione incredibile, e dobbiamo finirla nel migliore dei modi. So che daremo tutti il massimo per vincere contro un’ottima Inter. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Gol più bello? Devo dire che quello contro il Dortmund è stato molto bello, vederlo entrare in rete è stato una grande emozione. È stato anche un gol molto importante nella fase a gironi contro una squadra fantastica con qualità in tutto il campo”.

“I miei obiettivi sono quelli di aiutare la squadra a vincere i trofei alla fine della stagione segnando gol. So che se riuscirò a fare gol e ad aiutare la squadra, allora tutti potranno raggiungere i loro obiettivi alla fine della stagione. Non appena segno un gol, penso solo a fare il prossimo. È così che affronto ogni partita e continuerò a farlo. È assolutamente incredibile. Tutti noi condividiamo la stessa fame di vittorie ogni singolo giorno. Ci siamo l’uno per l’altro ed è così che deve essere se vogliamo avere successo. È un gruppo di ragazzi davvero speciale -conclude l’attaccante norvegese- ma lo sono anche l’allenatore, lo staff tecnico e tutto il personale dietro le quinte”.