) È allarme nel Fortore per il problema della demedicalizzazione delle ambulanze del territorio. Con le nuove direttive il servizio di emergenza territoriale 118 per i 14 comuni della Val Fortore, in un territorio di circa 500 kmq rimarrebbe senza assistenza medica e sanitaria d’emergenza, con la demedicalizzazione sia dell’ambulanza di San Bartolomeo in Galdo che di quella di Ginestra degli Schiavoni.

