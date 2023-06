A lavoro per il futuro, ma anche per chiudere i conti con il passato. In questa fase, il mercato del Benevento si muove lungo due binari: da un lato, la voglia di liberarsi di quei giocatori ormai considerati fuori dal progetto tecnico e che per altro godono di ingaggi che pesano tanto sulle spalle della società; dall’altra, la volontà di iniziare a riempire le prime caselle in entrata.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia