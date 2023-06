Ucraina: Alfieri (Pd), ‘prezioso tentativo Papa, serve iniziativa Ue’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Il viaggio del cardinal Zuppi penso sia un prezioso tentativo che rientra nel magistero della Chiesa e nel messaggio di Papa Francesco, cioè provare a trovare un registro diverso, a spostare l’attenzione dal doveroso sostegno alla legittima difesa dell’Ucraina alla moltiplicazione di iniziative per il cessate il fuoco e una pace giusta e duratura. Questa guerra ha un prezzo enorme in termini di vite umane e di impatto del conflitto nel cuore dell’Europa. Crediamo che l’Ue con voce sola debba sperimentare ogni spazio di dialogo, l’Italia con Francia e Germania deve guidare una forte iniziativa europea in questo senso”. Lo ha detto a Radio Immagina il senatore del Pd Alessandro Alfieri, responsabile nazionale Pnnr e Riforme nella segreteria Dem.