Sostenibilità, Cavallo (Altroconsumo): “Cittadini pronti a fare la loro parte”

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Da parte dei cittadini “c’è un’assunzione di responsabilità: le persone sono disposte a fare la propria parte, chiedono di avere strumenti e soluzioni per inserire nei comportamenti di vita, compreso il consumo di beni e servizi, elementi di sostenibilità e sono disposti a premiare chi ha la capacità di mettere a disposizione questi strumenti e di comunicarlo con trasparenza e veridicità. Disponibili, quindi, anche a corrispondere un valore economico, reputazionale e a dare fiducia a chi va in questa direzione”. Così Federico Cavallo, Head of Public Affairs&Media Relations di Altroconsumo, introducendo il panel ‘Verso un mondo sostenibile? Il ruolo cruciale della comunicazione d’impresa per il conseguimento degli obiettivi Esg’ al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.

“Perché andare verso un mondo sostenibile? Potrebbe apparire scontato ma perché dobbiamo: ci stiamo approssimando, ci dicono gli scienziati, al punto di non ritorno, quello oltre il quale le trasformazioni già in corso saranno irreversibili”, dice Cavallo citando i segnali della crisi climatica. “Di fronte a questa situazione c’è bisogno di una presa di consapevolezza. E i cittadini la stanno cominciando ad avere”, spiega.