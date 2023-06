Roma Pride: Magi, ‘per Conte è come festa compleanno? Disprezzo per causa Lgbt’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Conte sempre più ‘fortissimo punto di riferimento per i progressisti’: alla domanda ‘Perché non ha mai partecipato a un Pride, anche in precedenza?’, la risposta del leader del M5S è stata: ‘Ma io non vado nemmeno ai matrimoni o alle feste di compleanno’. Quanta superficialità, quanta sufficienza, se non vero e proprio disprezzo dal leader del M5S per ciò che rappresentano i Pride: una battaglia per i diritti e l’uguaglianza”. Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa, Riccardo Magi, che aggiunge: “Se Giuseppe Conte dovesse cambiare idea e comprendere l’importanza dei Pride, lo aspettiamo sul carro di +Europa sabato al Roma Pride”.