Open: al via udienza pubblica a Palazzo Consulta su scontro Renzi-Procura Firenze**

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Il Senato della Repubblica contro la Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze sull’acquisizione agli atti di messaggi di testo, di email, nonché di un estratto del conto corrente bancario relativi al senatore Matteo Renzi: al via a Palazzo della Consulta l’udienza pubblica per la decisione nel merito.

A difendere il Senato gli avvocati Vinicio Settimio Nardo e Giuseppe Morbidelli; per la Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, l’avvocato Andrea Pertici. Giudice relatore Modugno.