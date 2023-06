Omicidio Senago: procura chiederà rito immediato per Impagnatiello

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Processo con rito immediato. La procura di Milano è orientata a chiederlo per Alessandro Impagnatiello, l’uomo accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano, la 29enne, in stato di gravidanza, uccisa a coltellate nel suo appartamento a Senato sabato 27 maggio. Una volta raccolti tutti gli elementi la procura potrà nuovamente contestare la premeditazione, esclusa dal gip Angela Minerva. Il termine per richiedere l’immediato è di sei mesi dalla misura cautelare.