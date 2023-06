Migranti: Metsola, ‘per molti è il tema numero uno, dobbiamo loro delle risposte’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Ci sono molti europei per cui la migrazione è il tema numero uno. A loro dobbiamo dare delle risposte”. A dichiararlo, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, è la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. “Il Parlamento ha messo in piedi una posizione chiara, ma abbiamo bisogno adesso del Consiglio (che proprio in questi giorni sarà impegnato in una maratona negoziale sul Patto Ue sulla migrazione e l’asilo) per definire una risposta comune. Lo stesso vale per ambiente e crescita”.

Rispondendo ad una domanda sui “dossier cruciali per l’Italia ancora in ballo, come il superamento delle difficoltà sulle rate del Pnrr”, Metsola spiega: “Lunedì ne ho parlato con il ministro Raffaele Fitto. Il Recovery Plan Ue è una strategia di lungo periodo e, va detto, realizzarla non è un compito semplice per nessun Paese Ue. “Next Generation EU” è un fondo finalizzato alla rigenerazione economica: in quanto tale, deve essere tangibile per i cittadini e i suoi interventi devono rispondere a priorità condivise come la transizione verde. Occorrono progetti in tal senso, e Fitto mi ha assicurato che questa è l’intenzione dell’Italia”.