Italia-Francia: Mattarella, ‘unite da legami forti, mantenerli vivi’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “La cultura è il miglior biglietto da visita di un Paese. È per definizione un patrimonio da custodire e sviluppare con cura e applicazione. Anche per questo, dopo avervi salutato, mi recherò al Louvre per inaugurare insieme al Presidente Macron una splendida mostra ‘Napoli a Parigi’, progettata proprio per mettere in luce le tante connessioni tra Italia e Francia. Mi auguro che nei prossimi giorni anche voi possiate visitarla per comprendere ancora meglio i profondi legami che uniscono il vostro Paese d’origine e quello che vi ospita. Sarete voi, in futuro, ad avere il compito di mantenere vivi questi legami, approfondendoli anche attraverso le amicizie che tesserete su questi banchi, le esperienze che farete e quanto saprete restituire alla società di questa vostra importante esperienza”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando gli studenti dell’Istituto Statale Italiano “Leonardo da Vinci” a Parigi.

“Certamente – ha rimarcato il Capo dello Stato – siete consapevoli che il vostro impegno quotidiano è il miglior investimento che possiate fare per voi stessi e per il futuro dei nostri Paesi. Un futuro che è nelle vostre menti e nelle vostre mani”.