Francesco Rillo ha il Benevento sulla sua pelle. È cresciuto a Ponte ed è sbocciato nel settore giovanile giallorosso, assaporato per la prima volta da bambino e lasciato solo in prima squadra dove ha vissuto l’esordio da sogno in Serie B. Un percorso indimenticabile il suo, nato sotto lo sguardo di Ciro Vigorito, il primo a notarlo a 8 anni e a strapparlo alla Cesare Ventura per consegnarlo la Strega. Da pochi giorni Rillo ha chiuso la sua avventura in prestito al Potenza, in attesa di conoscere il suo futuro in giallorosso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia