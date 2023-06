Droga: diretto in Sicilia con un kg di cocaina, arrestato da Gdf Reggio Calabria

Reggio Calabria, 7 giu. (Adnkronos) – I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato nei giorni scorsi in flagranza di reato un 31enne della provincia di Reggio Calabria, accusato di traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, che era diretto in Sicilia a bordo di un’auto, è stato sottoposto, nell’area degli imbarcaderi, ad un controllo di polizia da parte dei finanzieri della compagnia di Villa San Giovanni.

Il 31enne è apparso nervoso così, con l’aiuto di un’unità cinofila della compagnia Pronto impiego di Reggio Calabria, è stata perquisita l’auto ed è stato scoperto un vano nascosto in uno dei sedili dove era nascosto un panetto di cocaina, dal peso complessivo di oltre un chilogrammo. La droga e l’auto sono state sequestrate. L’uomo è stato arrestato e condotto nella casa circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria, a disposizione della locale Procura della Repubblica. Lo stupefacente, se fosse stato venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 50.000 euro.