Dl Pa: Milani (Fdi), ‘progetti decollano con meno burocrazia’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Una pubblica amministrazione più efficace e meno burocratizzata è l’obiettivo che si intende raggiungere con il decreto che oggi è stato approvato e che ora passerà all’esame del Senato. Per poter dare una attuazione vera e concreta anche alle politiche del Pnrr. Se non si velocizza la macchina amministrativa i progetti affidati agli enti locali non decollano. Le opposizioni continuano a fare ostruzionismo contro l’interesse della Nazione. Snellire la burocrazia che è il vulnus principale del nostro sistema, vuol dire modernizzare una nazione e farla crescere”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera.

“Questo è l’obiettivo che il governo Meloni si è dato, con buona pace delle critiche e dei veti che arrivano dall’opposizione. La riforma Madia del 2017 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche non ha dato i risultati sperati, non ha sbloccato le procedure farraginose. E oggi spetta a chi governa riordinare il sistema della Pubblica amministrazione. Passaggio obbligato, a maggior ragione con cantieri e opere che devono decollare per poter usufruire dei fondi europei e di ciò che era stato già programmato nel precedente governo Draghi”, conclude Milani.