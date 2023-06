Dl Pa: Iv-Azione vota no, ‘ragioni di metodo, abuso decretazione d’urgenza’

Roma, 7 giu (Adnkronos) – “Questo ennesimo decreto conferma l’abuso della decretazione di urgenza, divenuto ormai patologico. Un punto su cui di recente ha mosso rilievi al governo anche il Presidente della Repubblica, evidentemente senza effetti. E fa riflettere che chi governa oggi fosse chi criticava in maniera più feroce proprio il ricorso eccessivo ai decreti”. Lo ha detto il deputato di Azione-Italia viva Antonio D’Alessio, annunciando in aula il voto contrario del gruppo al decreto Pa.

“I decreti – ha aggiunto – diventano così dei contenitori nei quali, a colpi di emendamenti progressivamente proposti dal governo, vengono inserite norme di vario genere che poco hanno a che fare con la ratio originaria del provvedimento, snaturandolo. C’è una sorta di eterogenesi dei fini: si parte da un ragionamento e da una materia, poi il governo con colpi di coda pomeridiani, se non addirittura notturni, stravolge la natura dei provvedimenti e si arriva a tutt’altre norme, a tutt’altre riforme”.

“Per queste ragioni di metodo, prima ancora che per ragioni di merito – ha concluso D’Alessio -, il gruppo Azione-Italia Viva vota no”.