Camera: Lupi (Nm), ‘istituire commissione su aumento prezzi’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Istituire una Commissione parlamentare sull’aumento dei prezzi. A proporlo, questa mattina in una conferenza stampa alla Camera dei deputati, il gruppo Noi Moderati. “L’iniziativa della proposta di legge dell’onorevole Romano si sottopone all’attenzione che il gruppo di Noi Moderati ha verso tutti i settori. In questa legislatura, grazie ad un governo di centrodestra, i cittadini tornano ad essere protagonisti: lo Stato, al servizio del cittadino, crea le condizioni affinché la libertà di espressione e azione possano svolgersi”, spiega Maurizio Lupi, leader di Nm, illustrando la proposta avanzata dal deputato Francesco Saverio Romano.

“Il primo aspetto da tenere in considerazione è quello legato al mondo delle banche, del rapporto tra banca e consumatore-cittadino. Questa di oggi non è un’iniziativa episodica, ma un nostro punto politico fondamentale, da sviluppare sotto vari punti di vista”, ha concluso Lupi.