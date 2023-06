Anche Montesarchio si tinge di rosa. L’Ente comunale guidato dal primo cittadino Sandomenico, infatti, ha “approvato” l’istituzione degli stalli rosa in paese. Tanto attraverso la deliberazione numero 41 dello scorso 31 Maggio. Raccogliendo la possibilità in tal senso riconosciuta dal Codice della Strada – possibilità che già è stata fatta propria da diversi Centri nel territorio caudino – l’Esecutivo ha acceso il disco verde per la istituzione del “permesso rosa” quale contrassegno da rilasciare direttamente alle donne in stato di gestazione e/o al genitore di bambino di età non superiore a due anni.

