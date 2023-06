Ucraina: Zelensky, ‘infrastrutture per F-16 dopo accordo su trasferimento’

Kiev, 6 giu. (Adnkronos) – “Dopo aver raggiunto accordi definitivi con i paesi partner sul trasferimento degli aerei da combattimento F-16 in Ucraina, il nostro Stato inizierà a preparare l’infrastruttura appropriata per gestirli e questo processo richiederà del tempo”. Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata dei giornalisti.

“I nostri partner sanno di quanti velivoli abbiamo bisogno – ha aggiunto il capo dello Stato riferendosi alla sua recente visita in Moldavia – Sono molto contento delle informazioni e delle conferme che ho ricevuto da alcuni paesi. Ho appena trascorso una giornata felice. È stata un’offerta seria e importante”.