Mosca, 6 giu. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che le forze armate dell’Ucraina stanno cercando di passare all’offensiva da tre giorni in varie direzioni, ma senza successo. “In soli tre giorni di ostilità in tutte le direzioni – ha aggiunto – le perdite delle forze armate ucraine ammontano a 3.715 militari, 52 carri armati, 207 veicoli corazzati da combattimento, 134 veicoli, cinque aerei, 2 elicotteri, 48 pezzi di artiglieria da campo e 53 veicoli aerei senza equipaggio”.

Secondo Shoigu, il 4 giugno, Kiev ha tentato un’offensiva in cinque direzioni con la 23a e la 31a brigata meccanizzata delle sue forze armate. “Il nemico – ha aggiunto – ha subito perdite significative: 300 militari, 16 carri armati, 26 veicoli corazzati da combattimento, 14 veicoli”.

“Il 5 giugno, il regime di Kiev ha tentato un’offensiva in sette direzioni con le forze di cinque brigate. È stato fermato, ha subito perdite ancora più significative: più di 1.600 militari, 28 carri armati, inclusi otto Leopard e tre carri armati AMX-10, 136 unità di altra tecnologia militare, di cui 79 straniere. I tentativi di attacco sono stati sventati, il nemico è stato fermato, i soldati e gli ufficiali russi hanno mostrato coraggio ed eroismo in battaglia”.