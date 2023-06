Ucraina: diga Khakovka, von der Leyen, ‘Russia pagherà per crimini di guerra’

Bruxelles, 6 giu. (Adnkronos) – La Russia dovrà “pagare per i crimini di guerra commessi in Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, definendo la distruzione della diga di Nova Kakhovka un “attacco oltraggioso alle infrastrutture civili [che] mette a rischio migliaia di persone nella regione di Kherson”.

La von der Leyen ha inoltre confermato che la Ue ha attivato il suo meccanismo di protezione civile, che “consegnerebbe rapidamente” pompe per l’acqua sporca, manichette antincendio, stazioni mobili di purificazione dell’acqua e barche alle persone colpite dall’esplosione della diga.