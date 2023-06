Ucraina: centrale Kakhovka, Mosca convoca riunione Consiglio di sicurezza Onu

Mosca, 6 giu. (Adnkronos) – La Russia convocherà una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione alla distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya. Lo ha dichiarato Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia all’Onu. “Non so esattamente quando – ha detto in conferenza stampa – ma convocheremo una riunione urgente”.

Quanto alle accuse di Kiev, secondo le quali l’azione di sabotaggio sarebbe stata organizzata da Mosca, Nebenzya ha commentato: “Sarebbe da matti. Come possiamo sabotare una centrale idroelettrica inondando un territorio controllato dalla Russia?”.