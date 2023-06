Parigi, 6 giu. – (Adnkronos) – Karolina Muchova è la prima semifinalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La ceca, numero 43 del mondo, supera la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 333 del ranking Wta ma ex numero 11, con il punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e 40 minuti.