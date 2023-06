Si è riunito ieri pomeriggio presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori un tavolo confronto con consiglieri regionali, provinciali, dirigenti e personale scuola, sindacalisti della scuola per un confronto sul tema del dimensionamento scolastico, alla luce della normativa governativa che prevede un aumento del numero degli iscritti necessari per mantenere l’autonomia scolastica dei singoli istituti, e dunque il numero di dirigenti presidi e di direttori servizi amministrativi dsga in tutti i territori italiani, ma con un impatto che si preannuncia fortemente accentuato in zone a bassa densità demografica come il beneventano.

