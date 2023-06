Nell’arco di poco più di 24 ore, la petizione viaggiava già verso le 2.000 adesioni. “Riportiamo alla luce i reperti della zona di Piazza Cardinal Pacca a Benevento” è l’invito diramato da Antonio Sessa via social, immediatamente condiviso da centinaia e centinaia di persone. Sottoscrizione diretta a Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, in controtendenza a quanto deciso martedì scorso da Soprintendenza e Comune di Benevento: è vero che gli stalli relativi ai bus turistici dovrebbero essere delocalizzati a piazzale Catullo e che il front office dovrebbe essere ridimensionato pur se conservato a piazza Cardinal Pazza, ma è altrettanto vero che i reperti, sia pur in maniera temporanea, dovrebbero essere reinterrati, in attesa di un finanziamento adeguato che possa far condurre una vasta campagna di scavi nell’area.

