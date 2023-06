Parte il primo master Gabetti-Iul in Real Estate Development

FIRENZE (ITALPRESS) – È stato presentato a Firenze il primo master in Real Estate Development (RED) firmato dal Gruppo Gabetti, in collaborazione con l'Università Telematica degli Studi IUL, l'Ateneo che eroga percorsi didattici online ed è promosso da due soggetti pubblici: Università degli Studi di Foggia e INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.

Il Master di I° livello nasce con l'obiettivo di formare risorse qualificate e fornire ai partecipanti del Gruppo Gabetti gli strumenti e le conoscenze necessarie per eccellere nel mercato immobiliare nei seguenti campi: intermediazione, gestione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari, imprese di costruzioni, consulenza e libere professioni, analisi e ricerca scientifica.

La didattica del percorso online prevede l'approfondimento di sette aree tematiche: diritto tributario e urbanistico, contabilità e bilancio, economia aziendale e degli intermediari finanziari, valutazioni immobiliari, adempimenti fiscali, digital marketing e comunicazione, soft skills.

Il Master, della durata di un anno, prevede lezioni, applicazioni pratiche, live streaming, tenute dai Manager del Gruppo, Professori dell'Università IUL oltre a simulazioni ed esercitazioni con i tutor disciplinari.

"Siamo orgogliosi di avere creato e promosso il primo Master Gabetti di I° livello in Real Estate Development – dichiara Roberto Busso, amministratore delegato del Gruppo Gabetti -. È l'espressione di eccellenza del nostro percorso formativo già avviato con Gabetti Academy per rendere i nostri dipendenti e collaboratori sempre più aggiornati e al passo con la continua evoluzione di un mercato a dire poco sfidante. Siamo l'unico full service provider e pertanto esperti a tutto tondo del Real Estate, per questo la creazione di un esclusivo percorso didattico, pensato anche per la nuova generazione di manager che si affaccia al nostro Gruppo. Non potevamo che realizzarlo noi visto che siamo il primo e più importante operatore dell'immobiliare, l'unico a essere iscritto al registro speciale dei marchi storici d'interesse nazionale".

"La collaborazione con un partner di alto valore come Gabetti – dichiara Flaminio Galli, Presidente dell'Università Telematica degli Studi IUL – rappresenta un'occasione di crescita e di ulteriore sviluppo anche della terza missione per il nostro Ateneo. Il master nato da questa sinergia integra le competenze disciplinari di livello accademico di IUL con quelle strettamente collegate al mondo delle imprese e del lavoro proprie di Gabetti. La presenza di docenti altamente qualificati e la flessibilità del modello formativo potranno garantire un percorso di qualità unico in questo ambito".

