Omicidio Senago: inquirenti, ‘reo confesso e madre s’informarono su telecamere’

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – Alessandro Impagnatiello, in carcere per l’omicidio della fidanzata incinta Giulia Tramontano, e la madre Sabrina Paulis sarebbero andati in un bar a qualche decina di metri dal luogo dove è stato trovato il corpo senza vita della 19enne per chiedere informazioni sulla presenza di telecamere all’esterno del locale. Domande poste il lunedì, due giorni dopo la morte di Giulia quando della ragazza non si avevano ancora notizie, ma il suo cadavere era nascosto nella cantina dell’abitazione di Senago. Lo avrebbe confermato agli investigatori il gestore del locale.