Lombardia: approvato in commissione il bilancio del Consiglio regionale

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – “Il Consiglio regionale della Lombardia costa due euro e ottanta per ogni cittadino: meno di tre caffè all’anno. Si tratta di un valore che ci conferma ai vertici delle istituzioni quanto a costi della politica meno elevati ed è ottenuto tramite il continuo contenimento negli anni delle spese per indennità dei consiglieri regionali e contributi ai gruppi consiliari”. Lo ha detto Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale), vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, commentando l’approvazione all’unanimità in commissione consiliare Bilancio del rendiconto dell’Assemblea lombarda, provvedimento di cui è il relatore.

Il bilancio del Consiglio regionale si attesta sui 51 milioni e 750 mila euro ed è sostanzialmente stabile da cinque anni. Prosegue invece il trend calante dei costi della politica (- 30% nel 2022 rispetto al 2013).

Tra le note positive anche i tempi di pagamento dei fornitori, anch’essi in continuo miglioramento. In media tra il ricevimento della fattura e il pagamento intercorrono non più di 18 giorni.