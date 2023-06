Si è tenuta ieri mattina, all’interno della villa comunale, la seconda edizione della Festa dell’Ambiente, appuntamento organizzato dall’Asia in collaborazione con il Comune di Benevento, per celebrare la giornata mondiale dedicata alla protezione dell’ecosistema naturale. L’evento si è snodato lungo i vialetti del parco cittadino, un percorso pensato soprattutto per le scuole che nel corso dell’anno scolastico hanno partecipato con entusiasmo ai progetti proposti dall’Azienda per sensibilizzare bambini ed adolescenti all’educazione ambientale.

