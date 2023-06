Dl Pa: Grippo (Azione-Iv), ‘non voteremo fiducia’

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Non siamo pregiudizialmente contrari ad alcuni cambiamenti” introdotti dal dl Pd ma “non voteremo la fiducia per le ragioni di metodo e merito”. Così Valentina Grippo nelle dichiarazioni di voto per Azione-Iv sulla fiducia al dl Pa in aula alla Camera stigmatizzando, tra l’altro, “l’abuso della decretazione di urgenza e uso della fiducia” da parte del governo, nonostante il monito del presidente Sergio Mattarella. Un abuso, sottolinea, che “toglie al Parlamento la possibilità di discutere e migliorare i provvedimenti”.