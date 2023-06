Roma, 06 giu. – (Adnkronos) – “Il pacchetto di emendamenti del Pd contrasta la proposta del governo e fa un passo in avanti sulla nostra visione per il contrasto alla precarietà del lavoro e al lavoro povero. E questo lavoro lo stiamo facendo in dialogo con le altre forze di opposizione”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della assemblea congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato sul Dl lavoro.