Sollecitato da parte della Rocca dei Rettori alla Regione Campania e al Ministero dell’Agricoltura il riconoscimento dello stato di calamità naturale, in relazione alle violentissime precipitazioni dei giorni scorsi, accompagnati da forti grandinate, che nel telesino e nel pre-Fortore hanno devastato i campi coltivi, oltre che danneggiato, con allagamenti abitazioni, La richiesta di riconoscimento della calamità naturale sollecitata dal presidente Nino Lombardi vale in particolare per i danni per l’agricoltura, con devastazioni immediate causate da grandini e ammaloramenti purtroppo incombenti per le superfici vitate e non solo per il formarsi di veri e propri stagni nei campi ricolmi di acqua.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia