Cina, Usa: “Nostri diplomatici hanno avuto colloqui schietti e costruttivi a Pechino”

Pechino, 6 giu. (Adnkronos/Dpa) – Gli Stati Uniti hanno assicurato che alti funzionari del dipartimento di Stato e del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca hanno avuto “colloqui schietti e costruttivi” con omologhi cinesi a Pechino. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Vedant Patel, spiegando che questi colloqui sono parte “degli sforzi in corso per mantenere aperte le linee di comunicazione e approfittare dei recenti contatti diplomatici di alto livello tra i nostri due Paesi”.

A Pechino sono arrivati il sottosegretario di Stato, con delega agli affari asiatici e del Pacifico, Daniel Kritenbrink, e Sarah Beran, a capo dell’ufficio Cina e Taiwan del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Patel ha precisato che si sono discusse questioni bilaterali, tra le quali i cambiamenti climatici, il problema del fentanyl, la questione dei diritti umani e dei cittadini americani detenuti in Cina. Toccata anche la questione di Taiwan e sottolineata l’importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione.

I diplomatici Usa hanno incontrato il vice ministro degli Esteri cinese, Ma Zhaoxu, e il direttore generale del dipartimento America del Nord e Oceani, Yang Tao.