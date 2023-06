Armi Colombia: Renzi, ‘no linciaggi a D’Alema, noi garantisti a differenza sua’**

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Domani sul Riformista non troverete nessun articolo riguardante l’avviso di garanzia a Massimo d’Alema. Non vogliamo leggere le sue intercettazioni sui giornali, non vogliamo vedere pubblicati i suoi estratti conto, non vogliamo conoscere i messaggi che si è scambiato con i suoi finanziatori cui speriamo non abbiamo perquisito le case, non vogliamo sapere quanto e come ha pagato la barca o la tenuta in chi produce il suo vino”. Così Matteo Renzi su Fb.

“Per noi Massimo D’Alema è un cittadino innocente: per noi e soprattutto per la Costituzione italiana. A differenza di quello che ha fatto D’Alema in molti passaggi della sua carriera politica non useremo la clava delle inchieste per regolare i conti con un avversario politico. Noi siamo garantisti davvero”.

“E il nostro giornale non ospiterà nessun gioco di sponda tra uffici giudiziari e redazioni che in passato sono stati strumentalmente utilizzati anche dalla parte politica guidata dall’allora onorevole Massimo D’Alema. Colui che disse: ‘Renzi cadrà per via giudiziaria e i problemi arriveranno da Napoli’ sappia che Il Riformista non parteciperà al suo linciaggio. Perché noi amiamo la politica e siamo garantisti, non scegliamo le scorciatoie tipiche del giustizialismo”.